Kuyu-16 operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 3 gün önce açıklanan Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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