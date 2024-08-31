"Kuyu-21" operasyonlarında Interpol'ün aradığı 25 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde düzenlenen “Kuyu-21” operasyonları ile 18 ülke tarafından haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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