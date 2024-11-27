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OTOMATİK OYNAT
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'KUYU-46' operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı 27.11.2024 | 08:20
09:05
SON DAKİKA | İsrail Lübnan ile ateşkesi onayladı 26.11.2024 | 21:18
01:15
00:04
Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı 26.11.2024 | 19:26
00:28
28:25
26:24
Başkan Erdoğan: "Dijital dünya, değerleri tahrip ediyor" | Video 26.11.2024 | 15:23
01:45
Bayraktar TB3 SİHA’nın gemi testleri sürüyor | Video 26.11.2024 | 12:35
44:34
MHP Lideri Bahçeli: "İmralı ve DEM Grubu görüşmeli" | Video 26.11.2024 | 11:28
05:31
Irak'ın kuzeyinde Zap'ta kilit kapatıldı | Video 26.11.2024 | 10:35
00:53
18 ilde DEAŞ operasyonu | Video 26.11.2024 | 08:43
05:26
İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde yangın 25.11.2024 | 22:15
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25:52
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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi 25.11.2024 | 18:47
05:18
23:11
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok 25.11.2024 | 14:42
32:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi değil kanunlar yaşatır 25.11.2024 | 14:14
01:22
TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 25.11.2024 | 13:56
01:58
NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor 25.11.2024 | 11:43