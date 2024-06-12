“Kuyu-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütü çökertildi: 57 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “Kuyu-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 4 elebaşının da aralarında bulunduğu 57 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu, 17 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu.
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