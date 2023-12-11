Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza: Arızalanan araca bakmak için indiler 4 kişi ağır yaralandı

İstanbul Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu’nda arıza yapan araca yardım için giden ve müdehale ettikleri sırada diğer bir aracın çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Arkadan çarpan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.