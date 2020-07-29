Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açılan kısmını sürücüler kullanmaya başladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Mekke'de koronavirüs salgınının gölgesinde ilk tavaf yapıldı | Video 29.07.2020 | 18:56
01:16
Erzurum'da kasırga onlarca ağacı kökünden söktü | Video 29.07.2020 | 18:28
04:53
09:44
00:27
01:54
02:18
24:37
02:06
00:17
00:20
01:45
04:17
05:37
05:34
03:48
Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video 28.07.2020 | 23:45
06:28
01:03
Türkiye'den yeni Navtex! Barbaros nerede arama yapacak? | Video 28.07.2020 | 22:15
01:36
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 28.07.2020 | 21:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun müjdesi ile geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılan kısmını sürücüler kullanmaya başladı. TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği çilesini sonlandıracak Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi.