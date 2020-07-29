Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açılan kısmını sürücüler kullanmaya başladı | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun müjdesi ile geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılan kısmını sürücüler kullanmaya başladı. TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği çilesini sonlandıracak Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi.