Libya'ya 850 km uzunluğunda telsiz hattı! İlk Türk Telsiz ve Telgraf hattı restore ediliyor! | Video
Osmanlı döneminde Kuzey Afrika ile iletişim 850 km'lik telgraf hattıyla sağlandı. 2020 yılının Patara yılı ilan edilmesi ile beraber Antalya'da büyük bir sevinç ve heyecan yaşanıyor. Patara, Osmanlı döneminde ise ilk telgraf ve telsiz istasyonuna ev sahipliği yapmıştı. İtalyanların Libya'yı işgali sırasında İtalyan donanması tarafından bombalanan Patara telsiz binası 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30. yıl dönümünde inşa edildi. Bir asırlık telsizcilik tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan Patara Telsiz İstasyonun yeniden inşa edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara başlandı...
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