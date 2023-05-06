Londra metrosunda duman paniği | Video
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Common istasyonunda duman görülen bir metroda yolcular, camları kırarak kendilerini dışarı attı. Panik anları perondaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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