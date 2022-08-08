Video Haber Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı | Video

08.08.2022 | 18:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası | Video 32:40
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası | Video 08.08.2022 | 18:35
Tur teknesinin demirli tekneye çarptığı kaza kamerada | Video 04:25
Tur teknesinin demirli tekneye çarptığı kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 18:27
Londra’da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02:15
Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.08.2022 | 18:16
SON DAKİKA! KPSS’de yeni tarihler belli oldu 00:24
SON DAKİKA! KPSS'de yeni tarihler belli oldu 08.08.2022 | 16:47
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Mescid-i Aksa mesajı! Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır | Video 26:11
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Mescid-i Aksa mesajı! "Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır" | Video 08.08.2022 | 15:05
Melih Altınok | Alevi vatandaşlar bu parazitlerden kurtulmalı 03:46
Melih Altınok | Alevi vatandaşlar bu parazitlerden kurtulmalı 08.08.2022 | 11:35
Engin Ardıç | Yalıkavak cinayeti 02:07
Engin Ardıç | Yalıkavak cinayeti 08.08.2022 | 11:31
Mehmet Barlas | İsrail’in insafı tükendi 02:20
Mehmet Barlas | İsrail'in insafı tükendi 08.08.2022 | 11:28
Şebnem Bursalı | Büyük Türkiye’de Nereden Nereye 03:40
Şebnem Bursalı | Büyük Türkiye'de Nereden Nereye 08.08.2022 | 11:23
Meral Akşener’den tepki çeken hareket! Kendisine soru soran genç kızı böyle azarladı | Video 01:03
Meral Akşener'den tepki çeken hareket! Kendisine soru soran genç kızı böyle azarladı | Video 08.08.2022 | 09:48
Başkan Erdoğan o anları paylaştı: Bir Togg hatırası | Video 01:22
Başkan Erdoğan o anları paylaştı: "Bir Togg hatırası" | Video 07.08.2022 | 15:30
AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete zor surular: “Sizi bunlara laf edemez hâle getiren…” | Video 00:53
AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete zor surular: “Sizi bunlara laf edemez hâle getiren…” | Video 07.08.2022 | 14:57
MSB paylaştı: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti | Video 00:39
MSB paylaştı: "Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti" | Video 07.08.2022 | 14:48
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek’i canlı yayında darp etti | Video 01:21
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek'i canlı yayında darp etti | Video 07.08.2022 | 13:01
Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Allah seni başımızdan eksik etmesin | Video 00:55
Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Allah seni başımızdan eksik etmesin" | Video 07.08.2022 | 11:02
İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu | Video 01:36
İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu | Video 07.08.2022 | 10:30
Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi | Video 02:23
Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi | Video 07.08.2022 | 08:56
Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi | Video 02:17
Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi | Video 07.08.2022 | 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti | Video 03:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti | Video 07.08.2022 | 00:22
İstanbul, Ankara ve İzmir’de halk ekmeğe zam! | Video 01:22
İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam! | Video 06.08.2022 | 21:08

İngiltere'nin başkenti Londra'da gaz patlaması sonucu çöken binada bulunan 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA