Video Haber Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video
Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video

Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video

26.02.2023 | 22:43

İngiltere’nin başkenti Londra’da Türk toplumu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için kahvaltı organizasyonu düzenledi. Kahvaltıdan elde edilen tüm gelirin deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

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