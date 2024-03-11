Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı
İngiltere’nin başkenti Londra'nın ünlü caddesi Piccadilly, Ramazan ayına özel olarak aydınlatıldı.
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