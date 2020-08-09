Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video 09.08.2020 | 12:09
02:35
Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video 09.08.2020 | 12:08
02:04
Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar | Video 09.08.2020 | 11:15
04:02
00:42
Şok evlerinden böyle kurtarıldılar | Video 09.08.2020 | 11:02
04:18
00:36
Afra Saracoğlu, yaptığı K-Pop dansıyla izleyenleri hayran bıraktı! | Video 09.08.2020 | 10:12
06:45
Dilencinin ‘Oscarlık’ duygu sömürüsü performansı polise takıldı | Video 09.08.2020 | 10:05
03:23
00:09
02:32
03:11
03:11
Otobüste 'maske' tartışması kamerada | Video 08.08.2020 | 19:42
00:23
Antalya Kaş'ta sazlık alanda yangın | Video 08.08.2020 | 19:38
01:52
Zafer Aktaş talimat verdi; zehir tacirleri böyle yakalandı | Video 08.08.2020 | 19:31
06:43
06:45
01:32
19:31
Mısır'ın darbeci yönetimi Ayasofya Camii'nin neden hazmedemedi? | Video 08.08.2020 | 15:46
Adana'da, sokak kenarında duran 'Sıkas' cinsi bitkiyi lüks araçla çalan 2 kişiyi gören işyeri sahibi Bülent Sayılıkan, "Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çok şaşırdım, 300-400 bin liralık arabayla gelip bitkimi çaldılar" dedi.