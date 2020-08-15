Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı | Video
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lüks otomobil, iddiaya göre diğer otomobil sürücüleri ile yarış yaptığı sırada sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaza yaptı. Orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak ağacı yerinden söken otomobil takla attı.