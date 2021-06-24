Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı | Video
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen kaçak yapılarının yıkımı tamamlandı.