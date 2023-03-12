Video Haber Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı | Video
Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı | Video

Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı | Video

12.03.2023 | 21:47

Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına 42 araç karışırken, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13’ü ağır 36 yaralı | Video 02:25
Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı | Video 12.03.2023 | 21:47
Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar: Bir yıl içinde 319 bin hane inşa edeceğiz | Video 08:35
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Bir yıl içinde 319 bin hane inşa edeceğiz | Video 12.03.2023 | 21:19
Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video 14:43
Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video 12.03.2023 | 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ’da | Video 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ'da | Video 12.03.2023 | 18:37
Ordu Valisi Tuncay Sonel’i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü | Video 00:34
Ordu Valisi Tuncay Sonel'i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü | Video 12.03.2023 | 18:02
Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız | Video 20:39
Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" | Video 12.03.2023 | 16:31
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu’na destek Halkta umut yarattılar | Video 02:21
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu'na destek "Halkta umut yarattılar" | Video 12.03.2023 | 16:17
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video 00:41
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video 12.03.2023 | 14:12
Bakan Akar, Hatay’da incelemelerde bulundu | Video 06:02
Bakan Akar, Hatay'da incelemelerde bulundu | Video 12.03.2023 | 12:47
Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor | Video 09:47
Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli "Zigana Tüneli" açılış için gün sayıyor | Video 12.03.2023 | 10:51
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için Kırmızı eylem planı | Video 07:29
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için "Kırmızı eylem planı" | Video 12.03.2023 | 10:04
Bakan Varank: Tüm imkanları seferber ettik 13:00
Bakan Varank: Tüm imkanları seferber ettik 11.03.2023 | 17:35
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı? Fatih Erbakan’dan açıklama! | Video 01:33
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama! | Video 11.03.2023 | 17:11
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin deprem siyaseti tepki çekiyor! | Video 09:49
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin "deprem siyaseti" tepki çekiyor! | Video 11.03.2023 | 16:58
Mehmet Barlas | Tarihi seçimde geri sayım başladı 02:50
Mehmet Barlas | Tarihi seçimde geri sayım başladı 11.03.2023 | 16:49
Mahmut Övür | Seçim süreci ve Gladyo tuzakları 04:10
Mahmut Övür | Seçim süreci ve Gladyo tuzakları 11.03.2023 | 16:33
Son Dakika: HÜDA-Par’dan Cumhur İttifakı’na destek! | Video 05:47
Son Dakika: HÜDA-Par'dan Cumhur İttifakı'na destek! | Video 11.03.2023 | 15:36
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ aracılığı ile kentsel dönüşümü hızlandırdık | Video 08:00
Bakan Kurum duyurdu: "TOKİ aracılığı ile kentsel dönüşümü hızlandırdık" | Video 11.03.2023 | 15:24
Bahçeli’den HDP’ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur | Video 42:22
Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: "AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur" | Video 11.03.2023 | 15:17
SON DAKİKA: YSK duyurdu! Seçime 36 parti katılacak | Video 01:31
SON DAKİKA: YSK duyurdu! Seçime 36 parti katılacak | Video 11.03.2023 | 14:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA