Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı | Video
Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına 42 araç karışırken, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.
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