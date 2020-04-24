Macaristan’dan Bingöl’e corona virüsü tahliyesiyle getirilen Türkler'den videolu teşekkür | Video
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Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilen Türk vatandaşları, karantinada kaldıkları yurtta hazırladıkları video ile Bingöl halkına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonunda Korona virüs salgını nedeniyle Macaristan'dan getirilen 123 Türk vatandaşı, Bingöl'de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir ediliyor. Burada kalan vatandaşlar, hazırladıkları video ile hem Bingöl halkına teşekkür etti hem de 23 Nisan'ı kutladı.
Vatandaşlar ayrıca misafirperverliklerinden dolayı Bingöl Valisi Kadir Ekinci'ye de teşekkür etti.