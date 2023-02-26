Macron'a tepki gösteren protestocuya korumalardan sert müdahale | Video

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nda bir gösterici tarafından protesto edilmesi üzerine arbede yaşandı. Macron'un korumaları, kadın protestocuyu saçından tutarak yerde sürükledi.