Maden faciasında iki mühendise tutuklama | Video

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Bartın'da yaşanan maden faciasında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 1. ve 2. kartiye mühendisleri tutuklandı. 6 şüpheli serbest bırakılırken, 16 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.