Video Haber Maden işçileri Kahramanmaraş'ta 2 kişiyi 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı | Video
Maden işçileri Kahramanmaraş'ta 2 kişiyi 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı | Video

Maden işçileri Kahramanmaraş'ta 2 kişiyi 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı | Video

07.02.2023 | 22:59

Maden işçileri Kahramanmaraş'ta 2 kişiyi 34 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.

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