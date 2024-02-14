Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi
Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların sürdüğü maden sahası toprak kaymasından önce dron ile havadan görüntülenmiş.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi 14.02.2024 | 00:43
01:24
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi 14.02.2024 | 00:42
01:31
Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor 13.02.2024 | 23:16
01:40
Şehit ateşi Hatay’a düştü 13.02.2024 | 23:16
00:11
Birecik’te bina çöktü! 1 kişi enkaz altında kaldı 13.02.2024 | 22:23
03:06
00:25
Manisa'da damperli kamyon alev aldı 13.02.2024 | 20:56
06:20
03:54
02:50
09:08
06:08
02:32
Bursa'da CHP'nin belediye başkan adayına hayvan dışkılı protesto | Video 13.02.2024 | 15:02
42:13
24:48
Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video 13.02.2024 | 13:10
01:03
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video 13.02.2024 | 12:44
08:03
CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanı partisinden istifa etti | Video 13.02.2024 | 12:28
01:38
11:09
00:24
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video 13.02.2024 | 12:14