Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor
Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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