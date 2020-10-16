Madenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyi bekliyor! | Video

Emeğin kenti, kara elmasın başkenti Zonguldak, büyük bir heyecan ve merak içerisinde Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği müjdeyi bekliyor. O müjdeyi merak içinde bekleyen ve ülke için olduğu kadar, Zonguldak içinde bir umut ışığı olarak gören maden işçileri, yarınlara artık umutlu bakıyor.