Mahalle sakinleri isyan etti, kamyonu durdurup yolu trafiğe kapattı
Arnavutköy'de villaların yapıldığı şantiye alanına giden kamyonların yasak olmasına rağmen kullandığı sokaklarda çökme ve çamurlaşma oluşunca, mahalle sakinleri bir kamyonun geçişi esnasında sokağı araçlarıyla trafiğe kapattı. Gerginlik devam ederken devreye Jandarma ve şantiye sorumluları girdi.
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