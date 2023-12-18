Mahalle sakinleri isyan etti, kamyonu durdurup yolu trafiğe kapattı

Arnavutköy'de villaların yapıldığı şantiye alanına giden kamyonların yasak olmasına rağmen kullandığı sokaklarda çökme ve çamurlaşma oluşunca, mahalle sakinleri bir kamyonun geçişi esnasında sokağı araçlarıyla trafiğe kapattı. Gerginlik devam ederken devreye Jandarma ve şantiye sorumluları girdi.