Mahmut Övür'den Buğra Kavuncu yorumu "Türk siyasi tarihinde böyle bir açıklama ilk kez yapıldı" | Video

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklaması üzerine Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "Türk siyasi tarihinde böyle bir açıklama ilk kez yapıldı" yorumunda bulundu.