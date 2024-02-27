Malatya'da 25 bin 302 köy evi hak sahiplerine teslim edilecek! Bakan Özhaseki A Haber'e konuştu | Video

A Haber'in sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da toplam 25 bin 302 köy evinin inşa edileceğini ve bu konutların en geç yıl sonuna kadar büyük bir çoğunluğunun teslim edileceğini açıkladı.