Video Haber Malatya’da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi | Video
Malatya’da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi | Video

Malatya’da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi | Video

22.12.2022 | 01:44

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Malatya’da çıkan ayrı iki ayrı ev yangında 2 çocuk dumandan etkilenirken yangınlar söndürülerek kontrol altına alındı.

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