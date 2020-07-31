Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı | Video

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kestiği büyükbaş hayvanın iç organlarından şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yaşar Pekşen, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu öğrenince şoke oldu.