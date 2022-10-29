Video Haber Malatya'da piyasa değeri 10 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi | Video
Malatya'da piyasa değeri 10 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi | Video

Malatya'da piyasa değeri 10 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi | Video

29.10.2022 | 18:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TOGG’da seri üretim başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış töreninde konuştu | Video 09:41
TOGG’da seri üretim başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış töreninde konuştu | Video 29.10.2022 | 19:16
Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG’u test etti! | Video 00:48
Son dakika: Devlet Bahçeli ve Mustafa Şentop yerli otomobil TOGG'u test etti! | Video 29.10.2022 | 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde | Video 03:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde | Video 29.10.2022 | 18:42
TOGG’da seri üretim başlıyor! TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan önemli açıklamalar | Video 17:30
TOGG'da seri üretim başlıyor! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan önemli açıklamalar | Video 29.10.2022 | 18:51
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı | Video 01:17
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı | Video 29.10.2022 | 18:28
Malatya’da piyasa değeri 10 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:53
Malatya'da piyasa değeri 10 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.10.2022 | 18:23
Film gibi kurtarma operasyonu: Jandarma, kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüleri böyle kurtardı | Video 01:08
Film gibi kurtarma operasyonu: Jandarma, kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüleri böyle kurtardı | Video 29.10.2022 | 18:16
600 kişilik ekipten dev gösteri | Video 01:05
600 kişilik ekipten dev gösteri | Video 29.10.2022 | 18:14
SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG fiyatını Başkan Erdoğan açıklayacak! | Video 01:13
SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG fiyatını Başkan Erdoğan açıklayacak! | Video 29.10.2022 | 17:48
Mahmut Övür | Türkiye Yüzyılı ütopyası 03:55
Mahmut Övür | Türkiye Yüzyılı ütopyası 29.10.2022 | 17:17
Okan Müderrisoğlu | Türkiye Yüzyılı: ’Yarın değil, hemen şimdi’ 03:05
Okan Müderrisoğlu | Türkiye Yüzyılı: 'Yarın değil, hemen şimdi' 29.10.2022 | 17:14
Melih Altınok | Altılı masanın işi gerçekten çok zor 02:57
Melih Altınok | Altılı masanın işi gerçekten çok zor 29.10.2022 | 17:09
Burhanettin Duran | Türkiye Yüzyılı: Cumhuriyeti yükseltmek 03:52
Burhanettin Duran | Türkiye Yüzyılı: Cumhuriyeti yükseltmek 29.10.2022 | 17:06
Son Dakika: Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı | Video 18:14
Son Dakika: Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video 29.10.2022 | 11:26
TOGG bugün seri üretime başlıyor! İşte TOGG’u farklı kılan özellikler | Video 03:44
TOGG bugün seri üretime başlıyor! İşte TOGG’u farklı kılan özellikler | Video 29.10.2022 | 10:44
Fatma Teyze’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu | Video 00:36
Fatma Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu | Video 28.10.2022 | 20:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan ’Türkiye Yüzyılı’ programında konuştu | Video 01:33:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' programında konuştu | Video 28.10.2022 | 18:30
Başkan Erdoğan: Bizim hayalimiz ‘Türkiye Yüzyılı’dır | Video 07:01
Başkan Erdoğan: Bizim hayalimiz ‘Türkiye Yüzyılı’dır | Video 28.10.2022 | 18:19
Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali | Video 01:23
Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali | Video 28.10.2022 | 18:00
Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Yakında çalışmalar başlayacak | Video 03:32
Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Yakında çalışmalar başlayacak | Video 28.10.2022 | 17:55

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda piyasaya değeri 10 milyonun üzerinde olan 83 kilo 287 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA