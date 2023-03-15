Video Haber Malatya'da sağanak yağış etkili oldu | Video
Malatya'da sağanak yağış etkili oldu | Video

Malatya'da sağanak yağış etkili oldu | Video

14.03.2023 | 23:53

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da sağanak yağış etkili oldu.

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