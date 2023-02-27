Malatya’da yıkılan binanın altında kalan olmadığı belirlendi | Video

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları 9’uncu saatte de sürüyor. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde depremde yıkılan 7 katlı Çeçen Apartmanı'nın altından gelen ısının petek ısısı olduğu belirlendi. Enkaz altında kalan olmadığı bildirilen binada çalışmalar sonlandırıldı.