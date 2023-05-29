Malatya’yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı | Video

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Malatya-Elazığ kara yolunda su birikintisi nedeniyle kazalar meydana gelirken, çok sayıda araç yolda kaldı.