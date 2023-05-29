Video Haber Malatya’yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı | Video
Malatya’yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı | Video

Malatya’yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı | Video

29.05.2023 | 21:42

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Malatya-Elazığ kara yolunda su birikintisi nedeniyle kazalar meydana gelirken, çok sayıda araç yolda kaldı.

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