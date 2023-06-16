Video Haber Maltepe 3. Gülümseyen Çocuklar Şenliği | Video
Maltepe 3. Gülümseyen Çocuklar Şenliği | Video

Maltepe 3. Gülümseyen Çocuklar Şenliği | Video

16.06.2023 | 15:34

Maltepe 3. Gülümseyen Çocuklar Şenliği dolu dolu içeriği ve eğlenceli aktiviteletiyle gerçekleşti.

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