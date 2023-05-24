Maltepe E-5'te bir otomobil belediye işçilerinin arasına daldı, 4 kişi hayatını kaybetti | Video
Maltepe E-5'te bir otomobil belediye işçilerinin arasına daldı, 4 kişi hayatını kaybetti.
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