Video Haber Maltepe’de hortum böyle görüntülendi | Video
Maltepe’de hortum böyle görüntülendi | Video

Maltepe’de hortum böyle görüntülendi | Video

13.06.2023 | 23:22

Maltepe’de öğlen saatlerinde çıkan hortum kameraya yansıdı neden oldu. Oluşan hortumun herhangi bir maddi zarar oluşturmadığı öğrenildi.

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