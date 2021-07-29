Manavgat’ta büyük yangın! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı! | Video

Manavgat’ta büyük yangında 3 kişi hayatını kaybetti. AFAD, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama, 122 kişinin yangından etkilendiği, 58 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. A Haber muhabiri olay yerinden aktardı. İşte detaylar…