Manavgat'ta yangın çıkardığı iddia edilen şahıslara linç girişimi! 1 kişi bıçakla yaralandı | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir grup genç, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesti. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, jandarma ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.