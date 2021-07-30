Video Haber Manavgat'ta yangın çıkardığı iddia edilen şahıslara linç girişimi! 1 kişi bıçakla yaralandı | Video

Manavgat'ta yangın çıkardığı iddia edilen şahıslara linç girişimi! 1 kişi bıçakla yaralandı | Video

Manavgat'ta yangın çıkardığı iddia edilen şahıslara linç girişimi! 1 kişi bıçakla yaralandı | Video
30.07.2021 | 00:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manavgat'ta yangın çıkardığı iddia edilen şahıslara linç girişimi! 1 kişi bıçakla yaralandı | Video 02:51
Manavgat'ta yangın çıkardığı iddia edilen şahıslara linç girişimi! 1 kişi bıçakla yaralandı | Video 30.07.2021 | 00:32
AFAD ekibi anne ve kızını alevlerin içinden kurtardı | Video 01:36
AFAD ekibi anne ve kızını alevlerin içinden kurtardı | Video 30.07.2021 | 00:17
Son dakika: Beşiktaş'ın yeniden transfer ettiği Valentin Rosier İstanbul'a geldi! | Video 02:35
Son dakika: Beşiktaş'ın yeniden transfer ettiği Valentin Rosier İstanbul'a geldi! | Video 29.07.2021 | 23:43
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli duyurdu! 42 yangın kontrol altına alındı | Video 01:51
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Pakdemirli duyurdu! 42 yangın kontrol altına alındı | Video 29.07.2021 | 23:44
Bodrum Güvercinlik’teki yangının kontrol altına alındı | Video 05:22
Bodrum Güvercinlik’teki yangının kontrol altına alındı | Video 29.07.2021 | 23:39
Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'dan 'hoş bulduk' paylaşımı | Video 00:59
Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'dan 'hoş bulduk' paylaşımı | Video 29.07.2021 | 23:30
Son dakika: Keşif yapıp orman yangını çıkaracaklardı! MİT operasyonuyla yakalandılar | Video 02:55
Son dakika: Keşif yapıp orman yangını çıkaracaklardı! MİT operasyonuyla yakalandılar | Video 29.07.2021 | 23:10
Gizli ittifaktaki çatlak büyüdü! HDP'den CHP'ye rest: Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder | Video 02:38
Gizli ittifaktaki çatlak büyüdü! HDP'den CHP'ye rest: Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder | Video 29.07.2021 | 21:44
SON DAKİKA | 29 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 03:26
SON DAKİKA | 29 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 29.07.2021 | 20:38
Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu | Video 01:31
Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu | Video 29.07.2021 | 20:37
İngiltere Başbakanı Johnson’un şemsiye ile zor anları kameralara yansıdı | Video 01:03
İngiltere Başbakanı Johnson’un şemsiye ile zor anları kameralara yansıdı | Video 29.07.2021 | 20:32
Manavgat'tan sonra Bodrum da alevler içerisinde! | Video 00:32
Manavgat'tan sonra Bodrum da alevler içerisinde! | Video 29.07.2021 | 18:54
Manavgat’ta büyük yangın! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı! | Video 05:36
Manavgat’ta büyük yangın! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı! | Video 29.07.2021 | 18:17
Bodrum’daki yangın otele sıçradı! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı! | Video 03:04
Bodrum’daki yangın otele sıçradı! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı! | Video 29.07.2021 | 18:10
Bakanlardan orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması! 12:32
Bakanlardan orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması! 29.07.2021 | 16:44
Salih Tuna | ‘AKP’nin gizli gaz odaları bulundu’ 03:35
Salih Tuna | ‘AKP’nin gizli gaz odaları bulundu’ 29.07.2021 | 16:26
Okan Müderrisoğlu | Türkiye ekonomisinin görünümü ve IMF’nin satır arasındaki mesajı! 03:57
Okan Müderrisoğlu | Türkiye ekonomisinin görünümü ve IMF’nin satır arasındaki mesajı! 29.07.2021 | 15:59
Engin Ardıç | Saat heykeli de dikin 03:31
Engin Ardıç | Saat heykeli de dikin 29.07.2021 | 14:31
Hasan Basri Yalçın | Popülizm zehri 03:09
Hasan Basri Yalçın | Popülizm zehri 29.07.2021 | 14:29
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım köyünde arpa hasadı yaptı | Video 02:06
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım köyünde arpa hasadı yaptı | Video 29.07.2021 | 13:39

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir grup genç, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesti. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, jandarma ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA