Manavgat’ta yangından etkilenen köye yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Tilkiler köyüne pide, su, ayran gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıkan 4 esnafın aracı alevlerin arasında kaldı. Büyük panik yaşayan esnaf bölgeden uzaklaşarak ölümden dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.