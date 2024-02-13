Manisa'da damperli kamyon alev aldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki damperli kamyon bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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