Manisa'da facia ucuz atlatıldı: Patlayan fabrika bacasının metal parçası sitenin bahçesine böyle düştü | Video

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde beton fabrikasının baca kısmında yaşanan arıza sonrası bacanın patlamasıyla fırlayan parça hemen yanda bulunan sitenin bahçesine düştü. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.