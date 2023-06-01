Manisa'da heyelan sebebiyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı | Video
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde günlerdir devam eden aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan sonrası kapanan bir köy yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yeniden trafiğe açıldı.
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