Manisa'da noterde çıkan anlaşmazlık tekmeli yumruklu kavgayla bitti! O anlar kamerada | Video
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Manisa’da bir noterde alım satım işlemleri sırasında aralarında tartışma çıkan iki grup, noter çıkışında tekmeli yumruklu kavga etti. İki kişinin yaralandığı kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı.