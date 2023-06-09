Manisa’da sağanak yağış sele neden oldu | Video
Manisa’nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.
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