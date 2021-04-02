Video Haber Mansur Yavaş’ın, “Her okulda bir hemşire” şeklindeki vaadi de yalan oldu! | Video

Mansur Yavaş’ın, “Her okulda bir hemşire” şeklindeki vaadi de yalan oldu! | Video

Mansur Yavaş’ın, “Her okulda bir hemşire” şeklindeki vaadi de yalan oldu! | Video
02.04.2021 | 22:01

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği öğrenildi. Yavaş’ın, “Her okulda bir hemşire” şeklindeki vaadini yerine getirmediği bildirildi.

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