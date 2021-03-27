Mansur Yavaş'ın kayıp vaatleri

Yerel seçimlerden önce, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, suya yüzde 80 zam yapılmasını istemesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Yavaş'ın, suya zam yapılmasını isteyen konuşmasının gündeme gelmesinin ardından seçim öncesi vaatlerinin yer aldığı videoların Youtube'dan kaldırılması dikkat çekiyor.

Yavaş'ın; yerel seçimlerden önce Eryaman'daki açık hava toplantısı, Kahramankazan mitingi ve Sincan ilçesinde Şoförler Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmaların bulunduğu videoların silinmesi dikkat çekiyor.

"HİÇ KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ" DEDİ, VİDEO KALDIRILDI

Mansur Yavaş, 20 Şubat 2019'da Sincan'da Şoförler Odası'nı ziyaret etti. Yavaş burada, seçilmesi halinde kimseyi işten çıkarmayacağını belirterek, "Bakın siyasetin artık kirlenmesinden bıktık. Benim siyasi görüşüm bellidir, ne yapacağım bellidir. İşçi falan çıkartmayacağız. Bunu oradaki işçileri korkutmak için yapıyorlar. 20 bin işçinin maliyeti 1 katrilyondur, neden çıkarayım. Herkes evine ekmek götürüyor. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" iddiasında bulundu. Mansur Yavaş, şu iddialarda bulundu: "Yapılacak uygulama ile şoför esnafının fikirleri alınacak. Fuar merkezi bitirilecek. Organize sanayi desteklenecek. Sincan Metro'su Organize sanayine kadar uzatılacak." Yavaş'ın, söz konusu vaatlerinin bulunduğu videonun kaldırılması dikkat çekti.

220 KİŞİYİ ÇIKARDI, 2 BİN 700 KİŞİYİ DE İŞE ALDI

Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra 220 kişiyi çıkardı. 2 bin 700 kişiyi de işe aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın 'Ben rozetsiz başkan olacağım' dediğini hatırlatarak, "2 bin 700 CHP ve İYİ Partili'yi işe aldınız. Hani adam kayırma yoktu? Hani yandaşlık duracaktı? Hani belediyelerde adalet olacaktı?" diye sormuştu.

"ANKARA'DA YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ" DEDİ, VİDEOYA ULAŞILAMIYOR

Mansur Yavaş, 10 Mart 2019 tarihinde partisinin Eryaman'daki açık hava toplantısında konuştu. Yavaş, istihdamı arttırmayı hedeflediğini iddia ederek, "Ankara'da yoksulluğu bitireceğiz. İşverenleri iş arayanlarla buluşturacağız. Üreticileri tüketiciler ile buluşturacağız. Turizmi canlandıracağız" dedi. Mansur Yavaş'ın, söz konusu konuşmasının yer aldığı video da kaldırıldı.

KAHRAMANKAZAN VİDEOSUNU DA ULAŞILAMIYOR

Mansur Yavaş; Kahramankazan'da yaptığı mitingde şu iddialarda bulunmuştu: "Köyleri elektrik masrafından kurtarmak için güneş enerjisi sistemleri kurulacak. Kahramankazan, Çamlıdere, Kızılcahamam'da bulunan üreticilere satın alma garantisi verilecek. Satılamayan sütleri belediye alacak ve okullara dağıtılacak. Kızılırmak suyu Gölbaşı-Bala arasına verilecek ve bu bölgede sulu tarım yapılacak." Mansur Yavaş'ın, mitingde yaptığı konuşmanın videosu da kaldırıldı.

YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar.…