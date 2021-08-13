Mansur Yavaş'ın "Suriyeli" dönüşümü! "30 bin aileye biz bakıyoruz" demişti | Video

Geçmişte "30 bin Suriyeli aileye belediye olarak biz bakıyoruz düzenli yardımlarda bulunuyoruz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, bugün Suriyelilerin ülkesine dönüşünü sağlamasını istemesi dikkat çekti.