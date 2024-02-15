Mansur Yavaş’tan yeni skandal: Belediye personelini zorla mitingine götürdü! | Video

CHP’li Mansur Yavaş, yerel seçime sayılı günler kala algı operasyonlarına başladı. Etimesgut’taki seçim koordinasyon ofisinin açılışını kalabalık göstermek için bölgeye EGO’ya ait otobüslerle Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının ve CHP’li vatandaşlarını taşıdı. Ankara gündemine bomba gibi düşen görüntüler nedeniyle Yavaş’a tepki yağdı.