Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Teröristbaşına "bey" diye hitap etti | Video
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan bahsederken "bey" diyerek yeni bir skandala imza attı.
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