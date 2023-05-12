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Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Teröristbaşına

Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Teröristbaşına "bey" diye hitap etti | Video

12.05.2023 | 09:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan bahsederken "bey" diyerek yeni bir skandala imza attı.

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