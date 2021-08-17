Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, özür diledi. Brezilyalı oyuncu, "Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve Galatasaray camiasından özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni istememenizi anlayışla karşılarım. Verilecek her karara saygı duyuyorum" diye konuştu.