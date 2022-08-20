Video Haber Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı arttı | Video
Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı arttı | Video

Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı arttı | Video

20.08.2022 | 21:18

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Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı arttı.

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