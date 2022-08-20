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OTOMATİK OYNAT
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Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm hasadı yaptı | Video 20.08.2022 | 22:55
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Mardin'deki kazadan ilk görüntüler | Video 20.08.2022 | 21:21
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Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı arttı | Video 20.08.2022 | 21:18
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Bakan Koca vefat sayısının arttığını duyurdu | Video 20.08.2022 | 20:58
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Başkan Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar! | Video 20.08.2022 | 18:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla salondakilere hitap etti | Video 20.08.2022 | 17:15
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Mahmut Övür | Atatürkçüler neden siyasette tutunamıyor? 20.08.2022 | 15:09
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Mehmet Barlas | Erdoğan barış için uğraşıyor 20.08.2022 | 15:06
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Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 21:36
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Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı arttı.