Mardin'deki kazadan ilk görüntüler | Video

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 15 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın ardından bir acı haber de Mardin'den geldi. Mardin'in Derik ilçesinde yoldan geçen TIR, freninin patlaması ile kazaya müdahale eden ekiplerin üzerine daldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'deki feci kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini 26 kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti. İşte son dakika haberinin detayları...